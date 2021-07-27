Врізалась у авто і вилетіла на газон: У Києві дитина на Tesla влаштувала ДТП

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У Києві сталася незвичайна ДТП, яку, за попередніми даними, влаштувала дитина

Про це повідомив "Київ Оперативний", опублікувавши відео з місця події, пише RegioNews.

"ДТП на Троєщині, зі слів свідків, сталася через те, що за кермом Tesla сиділа 9-річна дитина - батько вчив її водити. На повному ходу учень влетів у сірий Chevrolet і вилетів на газон", - йдеться в повідомленні.

ДТП на Троещине со слов свидетелей произошло из-за того, что за рулём #Tesla сидел 9-летный ребёнок - отец учил его водить. На полном ходу ученик влетел в серый #Chevrolet и вылетел на газон Posted by Київ Оперативний on Tuesday, July 27, 2021

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