В столице остановку ветром вынесло на дорогу

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В Киеве остановка влетела в троллейбус, из которого только вышли люди

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Инцидент произошел на Оболони. Из-за того, что конструкция была плохо закреплена, ее ветром вынесло на проезжую часть. В результате происшествия никто не пострадал. Люди успели выйти из троллейбуса.

Через час коммунальщики убрали осколки с места происшествия. Остановку приварили обратно и даже установили новую крышу.

Необъяснимо, но факт - остановка общественного транспорта пыталась зайти в троллейбус через передние двери. Киев, Минский проспект, 32 троллейбус, возле Леруа. Posted by Київ Оперативний on Monday, July 26, 2021

Напомним, недавно в Киеве неизвестные сожгли остановку.