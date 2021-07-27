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27 липня 2021, 10:41 72

У столиці зупинку вітром винесло на дорогу

27 липня 2021, 10:41 72
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Фото з відкритих джерел
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У Києві зупинка влетіла в тролейбус, з якого тільки вийшли люди

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Інцидент стався на Оболоні. Через те, що конструкція була погано закріплена, її вітром винесло на проїжджу частину. В результаті події ніхто не постраждав. Люди встигли вийти з тролейбуса.

Через годину комунальники прибрали осколки з місця події. Зупинку приварили назад і навіть встановили новий дах.

Необъяснимо, но факт - остановка общественного транспорта пыталась зайти в троллейбус через передние двери. Киев, Минский проспект, 32 троллейбус, возле Леруа.

Posted by Київ Оперативний on Monday, July 26, 2021

Нагадаємо, нещодавно у Києві невідомі спалили зупинку.

Україна Київ транспорт події Столиця

 
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