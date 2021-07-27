Полиция перекрыла центр Киева из-за празднования в честь годовщины Крещения Киевской Руси

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В связи с празднованием в Украине 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси правоохранители перекрыли центр Киева

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

27 июля, согласно поданным заявкам, состоится крестный ход, посвященный 1033-й годовщине Крещения Киевской Руси. В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы", - говорится в сообщении.

Так, начиная с 6 часов утра 27 июля было перекрыто движение по улице Крещатик, улицах Михайловской, Большой Житомирской, Трехсвятительской, Михаила Грушевского, Владимирском спуске и Парковой дороге.

В полиции сообщают, что с целью предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб.

Кроме того, начиная с 14:00 27 июля, предусматривается перекрытие улиц Михаила Грушевского, Ивана Мазепы, Лаврской, аллеи Героев Крут и Днепровского спуска.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и планировать свой маршрут движения с учетом вышеупомянутой информации.

Напомним, 26 июля в Киеве на мосту Патона прорвало трубу.