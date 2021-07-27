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Поліція перекрила центр Києва через святкування на честь річниці Хрещення Київської Русі
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27 липня 2021, 08:32 125

Поліція перекрила центр Києва через святкування на честь річниці Хрещення Київської Русі

27 липня 2021, 08:32 125
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Фото: з відкритих джерел
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У зв'язку з відзначенням в Україні 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі правоохоронці перекрили центр Києва 

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресна хода, присвячена 1033-ій річниці Хрещення Київської Русі. У зв’язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці", - йдеться у повідомленні.

Так, починаючи з 6 години ранку 27 липня було перекрито рух по вулиці Хрещатик, вулицях Михайлівській, Великій Житомирській, Трьохсвятительській, Михайла Грушевського, Володмирському узвозі та Парковій дорозі.

У поліції повідомляють, що з метою попередження правопорушень у місцях масового скупчення громадян за порядком стежитимуть працівники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб.

Окрім того, починаючи з 14:00 27 липня, передбачається перекриття вулиць Михайла Грушевського, Івана Мазепи, Лаврської, алеї Героїв Крут та Дніпровського узвозу.

Правоохоронці звертаються до водіїв із проханням бути уважними та планувати свій маршрут руху з врахуванням вищезазначеної інформації.

Нагадаємо, 26 липня у Києві на мосту Патона знову прорвало трубу.

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