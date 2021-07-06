В столице горела школа

Фото: ГСЧС

В Киеве 6 июля произошел пожар в подвальном помещении школы на улице Миколайчука, 17А, что в Днепровском районе

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, пишет RegioNews.

К месту событий было отправлено 6 единиц основной и пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло в гардеробе, который размещен в подвальном помещении учебного заведения.

Около в 14:22, спасателям удалось локализовать пожар, а в 14:40 - ликвидировать. Жертв и пострадавших нет, в результате пожара сгорели личные вещи и мебель.

Напомним, на днях в Донецкой области горел торговый центр "Гулливер".