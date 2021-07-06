12:01  06 июля
На Киевщине семь центров массовой вакцинации будут работать ежедневно
15:59  06 июля
На Львовщине рядом с полицейским участком расстреляли человека
18:08  06 июля
Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
UA | RU
UA | RU
06 июля 2021, 16:50 1394

В столице горела школа

06 июля 2021, 16:50 1394
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Киеве 6 июля произошел пожар в подвальном помещении школы на улице Миколайчука, 17А, что в Днепровском районе

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, пишет RegioNews.

К месту событий было отправлено 6 единиц основной и пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло в гардеробе, который размещен в подвальном помещении учебного заведения.

Около в 14:22, спасателям удалось локализовать пожар, а в 14:40 - ликвидировать. Жертв и пострадавших нет, в результате пожара сгорели личные вещи и мебель.

Напомним, на днях в Донецкой области горел торговый центр "Гулливер".

Украина Киев пожар спасатели Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram