В столице горела школа
В Киеве 6 июля произошел пожар в подвальном помещении школы на улице Миколайчука, 17А, что в Днепровском районе
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, пишет RegioNews.
К месту событий было отправлено 6 единиц основной и пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.
Согласно предварительным данным, возгорание произошло в гардеробе, который размещен в подвальном помещении учебного заведения.
Около в 14:22, спасателям удалось локализовать пожар, а в 14:40 - ликвидировать. Жертв и пострадавших нет, в результате пожара сгорели личные вещи и мебель.
Напомним, на днях в Донецкой области горел торговый центр "Гулливер".
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