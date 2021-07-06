У столиці горіла школа

Фото: ДСНС

У Києві 6 липня сталася пожежа у підвальному приміщенні школи на вулиці Миколайчука, 17А, що у Дніпровському районі

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у м.Києві, пише RegioNews.

До місця подій було відправлено 6 одиниць основної й пожежно-рятувальної техніки, а також 25 осіб особового складу.

Згідно з попередніми даними, займання сталося у гардеробі, який розміщений у підвальному приміщенні навчального закладу.

Близько о 14:22, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 14:40 - ліквідувати. Жертв й постраждалих немає, втім внаслідок пожежі згоріли особисті речі й меблі.

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