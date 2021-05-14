В Киеве и на Николаевщине 15 мая пройдет пробное ВНО: что нужно с собой иметь

К пунктам тестирования участникам необходимо явиться до 10:50

К пунктам тестирования участникам необходимо явиться до 10:50

Фото: из открытых источников

В субботу, 15 мая в столице и на Николаевщине состоится пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Участников, которые опоздали, в пункт проведения пробного ВНО не будут допускать. Тестирование начнется в 11:00.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Тестирование начнется в 11:00, допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50", - говорится в сообщение.

Для допуска к пунктам тестирования участникам нужно иметь:

оригинал документа, по которому регистрировались для участия в пробном ВНО;

приглашение-пропуск;

средства индивидуальной защиты - маски (в частности, изготовленные самостоятельно) или респиратор.

На тестирование с собой стоит взять:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,

бутылка с питьевой водой без этикетки,

средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

После тестирования 15 мая, участники смогут до 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, до специального сервиса по определению результатов.

Напомним, 10 апреля на пробное ВНО явка составила более 90%. В центре оценивания качества образования констатировали, что тестирование прошло успешно.