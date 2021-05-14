08:59  14 мая
В Украине за сутки более 7500 тысяч новых больных COVID-19
09:41  14 мая
"Слуги народа" обсудят отставку Степанова 17 мая - Корниенко
08:09  14 мая
Стреляли из танков и запрещенных вооружений: на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
14 мая 2021, 11:49 20

В Киеве и на Николаевщине 15 мая пройдет пробное ВНО: что нужно с собой иметь

14 мая 2021, 11:49 20
Читайте також українською мовою
К пунктам тестирования участникам необходимо явиться до 10:50
К пунктам тестирования участникам необходимо явиться до 10:50
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу, 15 мая в столице и на Николаевщине состоится пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Участников, которые опоздали, в пункт проведения пробного ВНО не будут допускать. Тестирование начнется в 11:00.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Тестирование начнется в 11:00, допуск к пунктам проведения пробного ВНО продлится с 10:15 до 10:50", - говорится в сообщение.

Для допуска к пунктам тестирования участникам нужно иметь:

  • оригинал документа, по которому регистрировались для участия в пробном ВНО;
  • приглашение-пропуск;
  • средства индивидуальной защиты - маски (в частности, изготовленные самостоятельно) или респиратор.

На тестирование с собой стоит взять:

  • 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,
  • бутылка с питьевой водой без этикетки,
  • средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

После тестирования 15 мая, участники смогут до 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, до специального сервиса по определению результатов.

Напомним, 10 апреля на пробное ВНО явка составила более 90%. В центре оценивания качества образования констатировали, что тестирование прошло успешно.

школа образование студент ВНО тесты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram