У Києві та на Миколаївщині 15 травня пройде пробне ЗНО: що потрібно з собою мати

До пунктів тестування учасникам необхідно з'явитися до 10:50

До пунктів тестування учасникам необхідно з'явитися до 10:50

Фото: з відкритих джерел

У суботу, 15 травня в столиці та на Миколаївщині відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Учасників, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть. Тестування розпочнеться об 11:00.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50", - йдеться у повідомлення.

Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати:

оригінал документа, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО;

запрошення-перепустку;

засоби індивідуального захисту - маски (зокрема, виготовлені самостійно) або респіратор.

На тестування з собою варто взяти:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору,

пляшку з питною водою без етикетки,

засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.

Після тестування 15 травня, учасники зможуть до 18 травня внести свої відповіді на завдання тесту, для проходження якого зареєструвалися, до спеціального сервісу з визначення результатів.

Нагадаємо, 10 квітня на пробне ЗНО явка склала понад 90%. В Центрі оцінювання якості освіти констатували, що тестування пройшло успішно.