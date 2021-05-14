У Києві та на Миколаївщині 15 травня пройде пробне ЗНО: що потрібно з собою мати
У суботу, 15 травня в столиці та на Миколаївщині відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Учасників, які запізнилися, до пункту проведення пробного ЗНО не допускатимуть. Тестування розпочнеться об 11:00.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.
Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50", - йдеться у повідомлення.
Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати:
- оригінал документа, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО;
- запрошення-перепустку;
- засоби індивідуального захисту - маски (зокрема, виготовлені самостійно) або респіратор.
На тестування з собою варто взяти:
- 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору,
- пляшку з питною водою без етикетки,
- засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.
Після тестування 15 травня, учасники зможуть до 18 травня внести свої відповіді на завдання тесту, для проходження якого зареєструвалися, до спеціального сервісу з визначення результатів.
Нагадаємо, 10 квітня на пробне ЗНО явка склала понад 90%. В Центрі оцінювання якості освіти констатували, що тестування пройшло успішно.