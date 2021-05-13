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13 мая 2021, 15:36 3016

В киевской школе произошел пожар: на место выехало сразу пять пожарных машин

13 мая 2021, 15:36 3016
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По предварительным данным, жертв среди учащихся и работников школы нет
По предварительным данным, жертв среди учащихся и работников школы нет
Фото: из открытых источников
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В одной из школ города Киева по улице Рокоссовского (Оболонский район) произошел пожар. В результате сильного задымления пришлось эвакуировать всех детей из учебного заведения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Facebook "Киев Оперативный".

На место происшествия приехали 5 пожарных автомобилей и две бригады "скорой помощи", - говорится в сообщении.

Специалистами было установлено, что возгорание случилось в подсобном помещении, а дым от возгорания распространился по всей школе.

На данный момент огонь ликвидирован усилиями спасателей, жертв среди учащихся и работников школы нет. Несколько детей надышались дымом - медики оказали им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 12 мая на пожарах в Донецкой области погибли два человека.

школа пожар спасатели ГСЧС дети

 
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