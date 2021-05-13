В киевской школе произошел пожар: на место выехало сразу пять пожарных машин

По предварительным данным, жертв среди учащихся и работников школы нет

По предварительным данным, жертв среди учащихся и работников школы нет

Фото: из открытых источников

В одной из школ города Киева по улице Рокоссовского (Оболонский район) произошел пожар. В результате сильного задымления пришлось эвакуировать всех детей из учебного заведения.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Facebook "Киев Оперативный".

На место происшествия приехали 5 пожарных автомобилей и две бригады "скорой помощи", - говорится в сообщении.

Специалистами было установлено, что возгорание случилось в подсобном помещении, а дым от возгорания распространился по всей школе.

На данный момент огонь ликвидирован усилиями спасателей, жертв среди учащихся и работников школы нет. Несколько детей надышались дымом - медики оказали им необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 12 мая на пожарах в Донецкой области погибли два человека.