В киевской школе произошел пожар: на место выехало сразу пять пожарных машин
По предварительным данным, жертв среди учащихся и работников школы нет
По предварительным данным, жертв среди учащихся и работников школы нет
В одной из школ города Киева по улице Рокоссовского (Оболонский район) произошел пожар. В результате сильного задымления пришлось эвакуировать всех детей из учебного заведения.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Facebook "Киев Оперативный".
На место происшествия приехали 5 пожарных автомобилей и две бригады "скорой помощи", - говорится в сообщении.
Специалистами было установлено, что возгорание случилось в подсобном помещении, а дым от возгорания распространился по всей школе.
На данный момент огонь ликвидирован усилиями спасателей, жертв среди учащихся и работников школы нет. Несколько детей надышались дымом - медики оказали им необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что 12 мая на пожарах в Донецкой области погибли два человека.
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