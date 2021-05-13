У київській школі сталася пожежа: на місце виїхало відразу п'ять пожежних машин
За попередніми даними, жертв серед учнів та працівників школи немає
За попередніми даними, жертв серед учнів та працівників школи немає
В одній зі шкіл міста Києва на вулиці Рокосовського (Оболонський район) сталася пожежа. В результаті сильного задимлення довелося евакуювати всіх дітей з навчального закладу.
Як передає RegioNews, про це повідомили в Facebook "Київ Оперативний".
На місце події приїхали 5 пожежних автомобілів і дві бригади "швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.
Фахівцями було встановлено, що загоряння сталося в підсобному приміщенні, а дим від загоряння поширився по всій школі.
На даний момент вогонь ліквідовано зусиллями рятувальників, жертв серед учнів та працівників школи немає. Кілька дітей надихалися димом - медики надали їм необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що 12 травня на пожежах у Донецькій області загинули дві людини.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція