У київській школі сталася пожежа: на місце виїхало відразу п'ять пожежних машин

За попередніми даними, жертв серед учнів та працівників школи немає

За попередніми даними, жертв серед учнів та працівників школи немає

Фото: з відкритих джерел

В одній зі шкіл міста Києва на вулиці Рокосовського (Оболонський район) сталася пожежа. В результаті сильного задимлення довелося евакуювати всіх дітей з навчального закладу.

Як передає RegioNews, про це повідомили в Facebook "Київ Оперативний".

На місце події приїхали 5 пожежних автомобілів і дві бригади "швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Фахівцями було встановлено, що загоряння сталося в підсобному приміщенні, а дим від загоряння поширився по всій школі.

На даний момент вогонь ліквідовано зусиллями рятувальників, жертв серед учнів та працівників школи немає. Кілька дітей надихалися димом - медики надали їм необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що 12 травня на пожежах у Донецькій області загинули дві людини.