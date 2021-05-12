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12 мая 2021, 12:19 5

Стрельба в Киеве: один мужчина ранен, а подозреваемый задержан

12 мая 2021, 12:19 5
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В полиции начали уголовное производство
В полиции начали уголовное производство
Фото: Нацполиция
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В Соломенском районе столицы между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Правонарушителя задержали патрульные полицейские, а пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, в дежурную часть Соломенского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на улице Волгоградской между двумя незнакомцами происходит конфликт и слышны выстрелы.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что между 33-летним потерпевшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в сторону оппонента и скрылся", - говорится в сообщении.

Получив приметы нападавшего правоохранители нашли мужчину, похожего по описанию. Его остановили для проверки и во время поверхностного осмотра обнаружили у него предмет, похожий на травматический пистолет. Фигуранта полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Задержанный - местный житель, 1974 года рождения.

С места происшествия эксперты изъяли пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Следователем Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Львовщине нетрезвый водитель отстреливался из ружья от полиции.

стрельба госпитализация полиция ранение пистолет

 
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