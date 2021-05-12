Стрілянина в Києві: один чоловік поранений, а підозрюваний затриманий

В поліції розпочали кримінальне провадження

В поліції розпочали кримінальне провадження

Фото: Нацполіція

У Солом’янському районі столиці між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав пістолет та кілька разів вистрілив в опонента. Правопорушника затримали патрульні поліцейські, а потерпілого доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

Так, до чергової частини Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Волгоградській між двома незнайомцями відбувається конфлікт та чути постріли.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що між 33-річним потерпілим та його знайомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник дістав пістолет, кілька разів вистрілив у бік опонента та втік", - йдеться у повідомленні.

Отримавши прикмети нападника правоохоронці знайшли чоловіка, схожого за описом. Його зупинили для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у нього предмет, схожий на травматичний пістолет. Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Затриманий - місцевий мешканець, 1974 року народження.

З місця події експерти вилучили пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині нетверезий водій відстрілювався з рушниці від поліції.