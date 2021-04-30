У Кличко рассказали, какие ограничения будут действовать в столице с 1 мая
Завтра Киев переходит в "желтую" зону карантина
Завтра Киев переходит в "желтую" зону карантина
В Киеве с 1 мая будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны, хотя государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла столицу в "желтую" зону.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу мэрии.
С субботы в Киеве запрещается:
- пребывание в общественных домах и сооружениях, транспорте без надетых защитных масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50 процентов мест;
- работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50 процентов мест;
- перевозка в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;
- проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях питания;
- работа заведений общественного питания после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;
- размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;
- обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдение масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50 процентов соискателей образования и персонала;
- проведение в учреждениях образования массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;
- деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов – если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек – для спортивно-тренировочных групп;
- посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.
Напомним, что в Киеве с 1 мая ослабят карантин. Возобновят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны, фитнес-центры и общественный транспорт.
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