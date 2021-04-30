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30 апреля 2021, 16:53 69

У Кличко рассказали, какие ограничения будут действовать в столице с 1 мая

30 апреля 2021, 16:53 69
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Завтра Киев переходит в "желтую" зону карантина
Фото из открытых источников
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В Киеве с 1 мая будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны, хотя государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла столицу в "желтую" зону.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу мэрии.

С субботы в Киеве запрещается:

  • пребывание в общественных домах и сооружениях, транспорте без надетых защитных масок;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50 процентов мест;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50 процентов мест;
  • перевозка в транспорте пассажиров более 50% от количества мест, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства;
  • проведение дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в заведениях питания;
  • работа заведений общественного питания после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;
  • размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;
  • обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдение масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50 процентов соискателей образования и персонала;
  • проведение в учреждениях образования массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;
  • деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов – если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек – для спортивно-тренировочных групп;
  • посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

Напомним, что в Киеве с 1 мая ослабят карантин. Возобновят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны, фитнес-центры и общественный транспорт.

Украина Киев КГГА зона локдаун

 
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