09:02  05 апреля
В Украине за сутки выявили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  05 апреля
Разумков рассказал, стоит ли ожидать комендантский час в Украине
08:11  05 апреля
За сутки только один обстрел: на Донбассе стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2021, 14:50 2503

В Киеве с моста упал человек

05 апреля 2021, 14:50 2503
Читайте також українською мовою
Мужчина погиб на месте
Мужчина погиб на месте
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Из Северного моста в Киеве на проезжую часть упал мужчина. Он погиб на месте, шансов выжить у него не было.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Подробности трагедии выясняют правоохранители.

На Северном мосту образовался огромный затор.

Напомним, в марте на Волыни обрушился мост, в результате чего пострадали пять человек.

Украина Киев смерть мост авария

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram