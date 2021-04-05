В Киеве с моста упал человек

Мужчина погиб на месте

Мужчина погиб на месте

Скриншот с видео

Из Северного моста в Киеве на проезжую часть упал мужчина. Он погиб на месте, шансов выжить у него не было.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Подробности трагедии выясняют правоохранители.

На Северном мосту образовался огромный затор.

Напомним, в марте на Волыни обрушился мост, в результате чего пострадали пять человек.