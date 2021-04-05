В Киеве с моста упал человек
Мужчина погиб на месте
Мужчина погиб на месте
Из Северного моста в Киеве на проезжую часть упал мужчина. Он погиб на месте, шансов выжить у него не было.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".
Подробности трагедии выясняют правоохранители.
На Северном мосту образовался огромный затор.
Напомним, в марте на Волыни обрушился мост, в результате чего пострадали пять человек.
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