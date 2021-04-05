У Києві з мосту впала людина
Чоловік загинув на місці
Чоловік загинув на місці
З Північного мосту у Києві на проїжджу частину упав чоловік. Він загинув на місці, шансів вижити у нього не було.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".
Подробиці трагедії з'ясовують правоохоронці.
На Північному мосту утворився величезний затор.
Нагадаємо, у березні на Волині обвалився міст, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.
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