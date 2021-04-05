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05 квітня 2021, 14:50 2516

У Києві з мосту впала людина

05 квітня 2021, 14:50 2516
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Чоловік загинув на місці
Чоловік загинув на місці
Скріншот з відео
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З Північного мосту у Києві на проїжджу частину упав чоловік. Він загинув на місці, шансів вижити у нього не було.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Подробиці трагедії з'ясовують правоохоронці.

На Північному мосту утворився величезний затор.

Нагадаємо, у березні на Волині обвалився міст, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.

Україна Київ смерть міст аварія

 
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