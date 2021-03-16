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16 марта 2021, 11:36 677

В Киеве разоблачили мошенников, которые финансировали террористическую организацию

16 марта 2021, 11:36 677
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Правоохранители провели обыски в Киеве и Одесской области
Правоохранители провели обыски в Киеве и Одесской области
Фото: СБУ
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В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области, было изъято:

  • наличные на более 3,9 миллиона гривен;
  • банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
  • "черную бухгалтерию" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Установлено, что через систему, которая функционирует вне украинским законодательством и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

В Киеве организатору схемы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, СБУ расследует диверсионные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Киев мошенники банки террористы правоохранители

 
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