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16 березня 2021, 11:36 684

У Києві викрили шахраїв, які фінансували терористичну організацію

16 березня 2021, 11:36 684
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Правоохоронці провели обшуки у Києві та Одеській області
Правоохоронці провели обшуки у Києві та Одеській області
Фото: СБУ
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У Києві Служба безпеки України викрила організовану групу вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "хавала".

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці провели низку обшуків у Києві та Одеській області, було вилучено:

  • готівку на понад 3,9 мільйонів гривень;
  • банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
  • "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.

Встановлено, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Нагадаємо, СБУ розслідує диверсійні дії посадовців "Донецькоблгазу", йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Київ шахраї банки терористи правоохоронці

 
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