У Києві викрили шахраїв, які фінансували терористичну організацію

Правоохоронці провели обшуки у Києві та Одеській області

Правоохоронці провели обшуки у Києві та Одеській області

Фото: СБУ

У Києві Служба безпеки України викрила організовану групу вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "хавала".

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці провели низку обшуків у Києві та Одеській області, було вилучено:

готівку на понад 3,9 мільйонів гривень;

банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;

"чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.

Встановлено, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Нагадаємо, СБУ розслідує диверсійні дії посадовців "Донецькоблгазу", йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.