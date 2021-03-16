У Києві викрили шахраїв, які фінансували терористичну організацію
У Києві Служба безпеки України викрила організовану групу вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "хавала".
Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає RegioNews.
Правоохоронці провели низку обшуків у Києві та Одеській області, було вилучено:
- готівку на понад 3,9 мільйонів гривень;
- банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
- "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.
Встановлено, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Нагадаємо, СБУ розслідує диверсійні дії посадовців "Донецькоблгазу", йдеться про відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.