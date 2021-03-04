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04 марта 2021, 11:50 658

В Госпотребслужбе объяснили, почему в Киеве произошел резкий рост случаев коронавируса

04 марта 2021, 11:50 658
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Там считают, что это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах
Там считают, что это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах
Фото из открытых источников
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В Киеве за минувшие сутки зафиксировали значительный рост заболеваемости COVID-19 - обнаружили 868 случаев, тогда как днем ранее было 655. По словам главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, это связано с распространением инфекции в семьях и организованных коллективах.

Об этом Рубан заявил в комментарии "РБК-Украина", пишет RegioNews.

"Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращения за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией", - заявил он.

Рубан добавил, что сегодня в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавирус из-за позднего обращения за медицинской помощью.

"Сегодня почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц - 30-40%. Поэтому основной совет - при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью", - добавили в Держспоживслужбі столице.

Напомним, за минувшие сутки в Украине стремительно выросло количество новых заражений COVID-19.

Украина коронавирус Киев больницы болезнь

 
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