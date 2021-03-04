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04 березня 2021, 11:50 657

У Держспоживслужбі пояснили, чому у Києві сталося різке зростання випадків коронавірусу

04 березня 2021, 11:50 657
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Там вважають, що це пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах
Там вважають, що це пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах
Фото з відкритих джерел
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У Києві за минулу добу зафіксували значне зростання захворюваності COVID-19 - виявили 868 випадків, тоді як днем раніше було 655. За словами глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана, це пов'язано з поширенням інфекції в сім'ях та організованих колективах.

Про це Рубан заявив у коментарі "РБК-Україна", пише RegioNews.

"Сьогодні є приводи для занепокоєння щодо поширення інфекції в сім'ях та організованих колективах та пізнього звернення за медичною допомогою хворих коронавірусною інфекцією", - заявив він.

Рубан додав, що сьогодні в Києві фіксують тяжкі та середньої тяжкості форми коронавірусу через пізнє звернення за медичною допомогою.

"Сьогодні майже на 60% завантажені реанімації міста Києва, показники завантаження лікарень - 30-40%. Тому основна порада - при появі ознак захворювання відразу звертайтеся за медичною допомогою", - додали в Держспоживслужбі столиці.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні стрімко зросла кількість нових заражень COVID-19.

Україна коронавірус Київ лікарні хвороба

 
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