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01 марта 2021, 08:09 2326

В Киеве ночью горел рынок на Оболони

01 марта 2021, 08:09 2326
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Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет
Фото: Facebook
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В ночь на 1 марта в столице горел мини-рынок по ул. Малиновского 5, что на Оболони. Пожар удалось потушить почти за полтора часа после начала.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главное управление ГСЧС в г. Киеве.

К месту происшествия было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, горели 2 металлических торговых киосков на общей площади 50 кв. м. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара.

Пожар в 22:53 спасателям удалось локализовать, а в 23:16 - ликвидировали.

На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 13 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Черновцах в городской больнице №1 на втором этаже пятиэтажного здания, где лечат больных коронавирусом, раздался взрыв. Всех эвакуировали из помещения.

Впоследствии стали известны подробности взрыва в городской больнице Черновцов: версия о том, что взорвался кислородный баллон - не подтвердилась.

Киев пожар спасатели ГСЧС рынок

 
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