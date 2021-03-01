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01 березня 2021, 08:09 2203

У Києві вночі горів ринок на Оболоні

01 березня 2021, 08:09 2203
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Жертв та постраждалих немає
Жертв та постраждалих немає
Фото: Facebook
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В ніч на 1 березня в столиці палав мініринок по вул. Малиновського 5, що на Оболоні. Пожежу вдалось загасити майже за півтори години після початку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на головне управління ДСНС у м. Києві.

До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, горіли 2 металевих торговельних кіоски на загальній площі 50 кв. м. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Пожежу о 22:53 вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 23:16 - ліквідували.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, в Чернівцях у міській лікарні №1 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, пролунав вибух. Всіх евакуювали з приміщення.

Згодом стали відомі подробиці вибуху в міській лікарні Чернівців: версія про те, що вибухнув кисневий балон - не підтвердилася.

Київ пожежа рятувальники ДСНС ринок

 
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