У Києві вночі горів ринок на Оболоні

Жертв та постраждалих немає

Жертв та постраждалих немає

Фото: Facebook

В ніч на 1 березня в столиці палав мініринок по вул. Малиновського 5, що на Оболоні. Пожежу вдалось загасити майже за півтори години після початку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на головне управління ДСНС у м. Києві.

До місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, горіли 2 металевих торговельних кіоски на загальній площі 50 кв. м. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Пожежу о 22:53 вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 23:16 - ліквідували.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, в Чернівцях у міській лікарні №1 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, пролунав вибух. Всіх евакуювали з приміщення.

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