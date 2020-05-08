В Киеве 12 мая начнут отключать горячую воду

Постепенное отключение коснется всех районов города

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Постепенное отключение коснется всех районов города

В Киевской городской госадминистрации сообщили, что с 12 мая в столице стартуют гидравлические испытания теплосетей, которые необходимы для их проверки на прочность и подготовку к работе зимой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение", - сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

На каждом отдельном участке гидравлические испытания будут длиться около двух недель. На время испытаний подача горячей воды будет временно прекращаться.

Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу", - заявил Пантелеев.

Напомним, городская власть обратилась к Кабинету министров с просьбой изменить формат гидравлических испытаний теплосетей. Предлагается сократить сроки, когда в домах отсутствует услуга горячего водоснабжения во время тестирования трубопроводов.