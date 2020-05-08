Киев установил новый дождевой рекорд за последние сто лет
За сутки в городе выпало наибольшее количество осадков
За сутки в городе выпало наибольшее количество осадков
Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что 7 мая в Киеве выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений с 1891 года.
Об этом сообщает пресс-служба обсерватории, информирует RegioNews.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 миллиметра осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году", – рассказали в обсерватории.
В обсерваторї отмечают, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который длился в столице с июня прошлого года.
Как ранее сообщалось, в Карпатах царит метель, выпало 15 см снега.
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