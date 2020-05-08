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08 мая 2020, 12:49 3

Киев установил новый дождевой рекорд за последние сто лет

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08 мая 2020, 12:49 3
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За сутки в городе выпало наибольшее количество осадков
pixabay.com
За сутки в городе выпало наибольшее количество осадков

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что 7 мая в Киеве выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений с 1891 года.

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории, информирует RegioNews.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 миллиметра осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году", – рассказали в обсерватории.

В обсерваторї отмечают, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который длился в столице с июня прошлого года.

Как ранее сообщалось, в Карпатах царит метель, выпало 15 см снега.


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