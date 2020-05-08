Киев установил новый дождевой рекорд за последние сто лет

Об этом сообщает пресс-служба обсерватории, информирует RegioNews.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 миллиметра осадков, что вдвое больше, чем это было этого числа в 1908 году", – рассказали в обсерватории.