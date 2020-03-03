В Ровенской области священник торговал гранатами и тротилом

Священнослужитель из Ровенской области пытался наладить сбыт оружия с фронта

Священнослужитель из Ровенской области пытался наладить сбыт оружия с фронта

Как сообщает СБУ, в 2015-2018 годах отец ездил в зону АТО, а затем в ООС, чтобы проповедовать, пишет RegioNews.

Оттуда отец приезжал с оружием, которое сбывал среди знакомых. Схема работала так: священник брал деньги, а оружие для покупателей оставлял в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно.

Спецслужба задокументировала продажа ручного противотанкового гранатомета, гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тысяч гривен.

Настоятелю одного из храмов области сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием.