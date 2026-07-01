7 років ув'язнення: голову громади на Хмельниччині засудили за розтрату 1,9 млн грн

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Голову однієї з громад у Хмельницькій області засудили до 7 років позбавлення волі за розтрату бюджетних коштів та службове підроблення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, майже 1,9 млн грн мали бути спрямовані на закупівлю обладнання для шкіл, зокрема для предмета "Захист України" та мультимедійних комплексів для Нової української школи.

Прокуратура встановила, що за документами обладнання нібито було поставлене та передане на зберігання, однак фактично на момент перерахування коштів техніки у навчальних закладах не було.

Щоб приховати це, посадовець видав завідомо неправдиві офіційні документи. Реальна поставка обладнання відбулася лише у лютому 2025 року – вже після початку досудового розслідування.

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели вину обвинуваченого в суді. Окрім ув'язнення, йому також заборонено обіймати певні посади протягом 3 років та призначено конфіскацію майна.

Нагадаємо, на Львівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо сільського голови однієї з громад та його спільника. Їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди від підприємця. Йдеться про понад 20 тисяч євро.