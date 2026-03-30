30 березня 2026, 10:08

Готувала теракти проти військових у Хмельницькому: СБУ затримала агентку ФСБ

Фото: СБУ
СБУ запобігла серії терактів у Хмельницькому. Затримана місцева мешканка, яка за вказівкою російських спецслужб готувала підриви авто Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Зловмисниця відстежувала місця паркування військових машин, фотографувала їх та шукала камери спостереження поблизу. Отримані дані ворог планував використати для проникнення на стоянки та закладання вибухівки під авто.

Окрім цього, жінка шпигувала за запасними командними пунктами ЗСУ та залізничними станціями з військовими ешелонами. Щоб не привертати уваги під час зйомки об'єктів, агентка тримала телефон біля вуха, імітуючи розмову.

Співробітники СБУ затримали жінку "на гарячому" під час розвідки біля одного з паркінгів з машинами українських захисників.

Встановлено, що ФСБ завербувала фігурантку через прокремлівські коментарі у соцмережі "Однокласники".

Під час обшуку в жінки вилучили смартфон із доказами роботи на росіян.

Затриманій оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові СБУ затримала 18-річного російського агента, який готував теракти біля адмінбудівель. Фігурант перебуває під вартою.

