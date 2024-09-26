В Хмельницкой области будут судить мужчину за изнасилование двух дочерей

фото: pixabay

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 39-летнего злоумышленника по факту изнасилования детей. Дело направили в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В 2019 году злоумышленник, будучи отцом пятерых детей, начал насиловать старшую дочь, когда ей было всего 14 лет. Девочка никому не рассказывала об этом, но уже в мае этого года насильник совершил такие же действия в отношении ее 15-летней сестры. В это время мать детей была на заработках.

Девочки рассказали обо всем бабушке и та обратилась к правоохранителям.

Злоумышленнику грозит от 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Киеве суд объявил приговор 32-летнему мужчине в изнасиловании 8-летней падчерицы.