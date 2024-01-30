Житель Хмельницкой области приобрел фальшивые права и пожаловался в МВД

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Мужчина обратился в МВД из-за того, что его водительские права не отражались в приложении "Дія". Оказалось, что права – "липовые"

Об этом сообщают в сервисном центре ВМС Хмельницкой области, информирует RegioNews.

Во время беседы с представителем МВД мужчина признался, что с получением документов у него была "история". Сам он житель Хмельницкой области, заказывал права через Интернет в Киеве, а поступили документы из Харькова. При этом он не проходил обучение в автошколе.

В МВД напомнили, что единственный законный способ впервые получить действительное водительское удостоверение — это самостоятельно пройти обучение и сдать экзамены в сервисном центре МВД.

Напомним, в Каменце-Подольском полицейские задержали 28-летнего злоумышленника и при процессуальном руководстве прокуратуры объявили ему подозрение за нелегальное хранение оружия.