Полицейские Хмельнитчины изъяли у домашнего обидчика боевую гранату

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В Каменце-Подольском полицейские задержали 28-летнего злоумышленника и при процессуальном руководстве прокуратуры объявили ему подозрение за нелегальное хранение оружия

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В полицию обратилась 35-летняя местная жительница и сообщила, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает по отношению к ней домашнее насилие.

В ходе установления обстоятельств происшествия инспекторы сектора противодействия домашнему насилию обнаружили, что 28-летний домашний обидчик хранит дома предмет, похожий на боевую гранату.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехника. Боевую гранату "Ф-1" изъяли.

Напомним, на Буковине будут судить мужчину, который насиловал дочь и двух падчериц. Свои действия он снимал на мобильный телефон и хранил, а затем показывал жертвам.