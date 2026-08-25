На Херсонщині росіяни вбили людину
25 серпня російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Місцеві жителі отримали поранення. Зокрема, загинула людина
Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
Вдень внаслідок російської атаки у Херсоніпошкодилась багатоповерхівка. Там сталась пожежа. На жаль, загинув чоловік. Його особу зараз встановлюють правохоронці.
Також протягом дня внаслідок скидання вибухових пристроїв із ворожих дронів у різних районах Херсона постраждали вісім цивільних. Серед постраждалих охоронець лікарні. Ще одна жінка постраждала внаслідок скидання вибухівки в Білозерці.
Нагадаємо, росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа на Сумщині – знищено автопарк, більша частина міста залишилась без газу.
Ворожий дрон вдарив по Основ’янському району Харкова: є пошкодженняВсі новини »
25 серпня 2026, 18:58Ворожий удар по Ізюму: є поранені, серед постраждалих двоє дітей
25 серпня 2026, 15:56Вибухи у Дніпрі: росіяни атакували ТРЦ - спалахнула пожежа
25 серпня 2026, 00:15
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Ціни на бензин "штормить": що відбувається на АЗС в Україні
25 серпня 2026, 23:55РФ б'є по складах супермаркетів: у METRO та Епіцентрі розповіли, чи буде подорожчання
25 серпня 2026, 23:40Вартість житла в столиці злетіла в ціні: скільки доведеться витрачати на життя в Києві
25 серпня 2026, 23:20Окупанти атакували чотири райони Дніпропетровщини: постраждали четверо людей
25 серпня 2026, 22:38На Харківщині нацгвардійці звільнили лісовий масив і взяли під контроль частину села
25 серпня 2026, 22:19ДТП на Житомирщині: через зіткнення легковика та маршрутки постраждали семеро людей
25 серпня 2026, 21:47Смертельна ДТП на Полтавщині: загинуло двоє людей
25 серпня 2026, 21:25Атака дрона на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до семи
25 серпня 2026, 21:17У Бучі викрили масштабну схему незаконного продажу нерухомості
25 серпня 2026, 20:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі блоги »