Росія вдарила КАБами по пункту незламності в Херсоні: є загибла та поранені

Фото: Нацполіція

Вранці 13 липня росіяни завдали авіаудару по Херсону. Керовані російські авіабомби поцілили по мікрорайону "Корабел". У результаті вибухів є постраждалі мирні жителі

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews .

Внаслідок двох вибухів зруйновано навчальний заклад, який функціонував як пункт незламності та центр видачі гуманітарної допомоги.

Жінка, якій за три дні мало виповнитися 58 років, отримала смертельні поранення.

Також перевіряється інформація про те, що можливо постраждали ще двоє місцевих жителів. Наразі поліцейські встановлюють їх місцеперебування для надання необхідної домедичної допомоги та можливої евакуації до лікарні.



Нагадаємо, що під час ліквідації пожежі на атакованому вранці росіянами судні в Одесі виявили тіла ще двох моряків.