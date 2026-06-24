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24 червня 2026, 17:59

У Херсоні викрили схему розкрадання 3,1 млн грн на будівництві шкільного укриття

24 червня 2026, 17:59
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Прокурори Херсонської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції викрили схему, за якою з бюджету зникло понад 3,1 млн грн, виділених на будівництво протирадіаційного укриття для місцевого навчального закладу

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, наприкінці 2024 року одне з управлінь Херсонської міської ради уклало договір із приватною будівельною компанією для зведення протирадіаційного сховища в професійному училищі міста. Життєво необхідний для Херсона проєкт передбачав обов'язкове залучення фахівців з авторського та технічного нагляду.

Вони мали контролювати обсяги і якість витрачених матеріалів, гарантуючи безпеку будівництва.

Проте, коли комісія прийшла перевірити готовий об'єкт, з'ясувалося, що цифри у звітах і реально проведені роботи суттєво різняться.

Підрядник вносив до офіційних актів виконаних робіт будівельне "повітря” — обсяги, яких насправді ніхто не виконував. Комплексна будівельно-технічна та економічна експертизи згодом підтвердили колосальне завищення вартості. Дійшло до того, що в документи вписували неіснуюче армування конструкцій майже на пів мільйона гривень.

Поки місто щодня перебуває під ворожими обстрілами, директор компанії конвертував державні ресурси та безпеку людей у власні прибутки. Загальна сума збитків, завданих державі, сягнула понад 3,1 млн грн.

На підставі зібраних матеріалів слідства та проведених експертиз директору підрядної компанії повідомлено про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Дії спеціалістів з технічного та авторського нагляду кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської та Хмельницької обласних прокуратур повідомили про підозру у двох кримінальних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів під час будівництва протирадіаційних укриттів для закладів освіти.

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