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16 червня 2026, 22:54

На Херсонщині російські дрони атакували маршрутку та вбили двох цивільних

16 червня 2026, 22:54
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Фото ілюстративне
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У Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів дві людини загинули, 16 зазнали поранень, серед них – медпрацівники, рятувальник та поліцейські

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"За даними слідства, впродовж 16 червня 2026 року російська армія вкотре здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 16 – дістали травм.

Один загиблий у Херсоні. Травми, несумісні з життям, чоловік дістав після влучання FPV-дрона у маршрутний автобус. Водночас поранень зазнали чотири людини – водій та пасажири маршрутки.

Як інформують у прокуратурі, через дрони, якими російська армія атакувала обласний центр, Новокам’янку, та Веселе, загалом постраждало ще 11 цивільних. Серед них є медпрацівники, рятувальник та поліцейські.

Ще один чоловік дістав травми внаслідок обстрілу Білозерки з РСЗВ.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, пасажирський, службовий та приватний автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що на Херсонщині 16 червня внаслідок ворожої атаки за допомогою БпЛА загинув чоловік. Прокуратура розпочала провадження.

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Херсонська область російська армія дрон атака маршрутка
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