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У понеділок, 15 червня, близько о 08:20 у Дніпровському районі Херсона чоловік наїхав на російську міну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок детонації вибухівки 68-річний херсонець дістав вибухову травму. Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Жителям міста нагадують про обов'язкове дотримання трьох основних правил мінної безпеки: не підходити до підозрілих предметів, не чіпати їх та негайно повідомляти про небезпеку за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, 13 червня на Харківщині велосипедист підірвався на міні. Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення.