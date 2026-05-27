На Херсонщині через обстріли одна людина загинула, 17 – поранені
Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 35 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили пʼять багатоповерхівок та сім приватних будинків.
Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід та приватні автомобілі.
Через російські обстріли загинула одна людина, ще 17 – дістали поранення.
Нагадаємо, впродовж доби окупаційні війська завдали 616 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ракетної атаки в обласному центрі постражлали 15 людей.
