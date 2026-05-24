Атаки на Херсонщине: 10 гражданских ранены в результате вражеских ударов дронами

В Херсонской области в результате российской агрессии 24 мая ранены десять гражданских: полицейские фиксируют последствия обстрелов РФ

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

В Херсоне в микрорайоне "Таврический" в результате взрыва боеприпаса, который оператор российского БПЛА сбросил на гражданский автомобиль, пострадал 62-летний мужчина. В больнице у него диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочные ранения лица.

В микрорайоне ХБК2 в результате артиллерийского обстрела взрывная травма и осколочные ранения лица получила 78-летняя женщина, также повреждены две многоэтажки и газопровод.

В Корабельном районе в результате сброса взрывного устройства с дрона 48-летний мужчина получил взрывную травму и перелом бедра, 39-летний херсонец получил также взрывную травму и многообломочный перелом обеих голеней, а у 53-летнего мужчину диагностировали минно-взрывную травму.

Также в результате сброса боеприпаса с российского БПЛА пострадали два жителя Приозерного. У 36-летней женщины и мужчины 37 лет диагностировали взрывные травмы, контузии и острую реакцию на стресс.

В Украинке в результате атаки ударных дронов на частный дом 65-летняя женщина получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочные ранения грудной клетки.

Напомним, что утром, 24 мая, город Богодухов на Харьковщине понес вражеский удар с применением беспилотников. В результате террористической атаки пострадали 13 человек, среди которых девять мужчин и четверо женщин, в частности, ранения получил и работник полиции.