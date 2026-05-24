12:11  24 мая
Трагедия в Тернопольском ТЦК: военнообязанный совершил самоубийство
11:59  24 мая
Атаки БПЛА на Черниговщине: шесть раненых, среди них трое полицейских
11:50  24 мая
Удар "Орешником" по Белой Церкви: сгорели три гаража
UA | RU
UA | RU
24 мая 2026, 13:09

Атаки на Херсонщине: 10 гражданских ранены в результате вражеских ударов дронами

24 мая 2026, 13:09
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области в результате российской агрессии 24 мая ранены десять гражданских: полицейские фиксируют последствия обстрелов РФ

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

В Херсоне в микрорайоне "Таврический" в результате взрыва боеприпаса, который оператор российского БПЛА сбросил на гражданский автомобиль, пострадал 62-летний мужчина. В больнице у него диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочные ранения лица.

В микрорайоне ХБК2 в результате артиллерийского обстрела взрывная травма и осколочные ранения лица получила 78-летняя женщина, также повреждены две многоэтажки и газопровод.

В Корабельном районе в результате сброса взрывного устройства с дрона 48-летний мужчина получил взрывную травму и перелом бедра, 39-летний херсонец получил также взрывную травму и многообломочный перелом обеих голеней, а у 53-летнего мужчину диагностировали минно-взрывную травму.

Также в результате сброса боеприпаса с российского БПЛА пострадали два жителя Приозерного. У 36-летней женщины и мужчины 37 лет диагностировали взрывные травмы, контузии и острую реакцию на стресс.

В Украинке в результате атаки ударных дронов на частный дом 65-летняя женщина получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочные ранения грудной клетки.

Напомним, что утром, 24 мая, город Богодухов на Харьковщине понес вражеский удар с применением беспилотников. В результате террористической атаки пострадали 13 человек, среди которых девять мужчин и четверо женщин, в частности, ранения получил и работник полиции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область обстрел дрон
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
Удар по столице: метро "Лукьяновская" не работает, ограничен вход на "Хрещатик"
24 мая 2026, 14:14
Россияне ударили по Никополю: один человек погиб, семь раненых, среди них дети
24 мая 2026, 13:56
Атака БпЛА на Богодухов: 13 человек получили ранения
24 мая 2026, 12:49
Трагедия в Тернопольском ТЦК: военнообязанный совершил самоубийство
24 мая 2026, 12:11
Атаки БПЛА на Черниговщине: шесть раненых, среди них трое полицейских
24 мая 2026, 11:59
Удар "Орешником" по Белой Церкви: сгорели три гаража
24 мая 2026, 11:50
Спасательная операция в Киеве продолжается: количество раненых увеличилось, среди них дети
24 мая 2026, 11:07
Ад в столице: Россия ударила по всем районам Киева, повреждено более 50 локаций, есть погибшие
24 мая 2026, 10:59
Александр Усик победил Рико Верховена и защитил титулы чемпиона мира
24 мая 2026, 10:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Дело о "порноофисах": когда государство легализует порноиндустрию
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »