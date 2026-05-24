Атаки на Херсонщині: 10 цивільних поранено внаслідок ворожих ударів дронами

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews

У Херсоні в мікрорайоні "Таврійський” внаслідок вибуху боєприпасу, який оператор російського БпЛА скинув на цивільний автомобіль, постраждав 62-річний чоловік. У лікарні в нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та осколкові поранення обличчя.

У мікрорайоні "ХБК2 в результаті артилерійського обстрілу вибухову травму та осколкові поранення обличчя отримала 78-річна жінка. Також пошкоджено дві багатоповерхівки та газогін.

У Корабельному районі внаслідок скиду вибухового пристрою із дрону 48-річний чоловік зазнав вибухової травми та перелам стегна, 39-річний херсонець отримав теж вибухову травму та багатоуламковий перелам обох гомілок, а у 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму.

Також в результаті скиду боєприпасу з російського БпЛА постраждали двоє жителів Приозерного. У 36-річної жінки та чоловіка віком 37 років діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.

В Українці внаслідок атаки ударних дронів на приватний будинок 65-річна жінка отримала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію та осколкові поранення грудної клітини.

Нагадаємо, що вранці, 24 травня, місто Богодухів на Харківщині зазнало ворожого удару із застосуванням безпілотників. Унаслідок терористичної атаки постраждало 13 людей, серед яких дев'ятеро чоловіків та четверо жінок, зокрема, поранення отримав і працівник поліції.