16:29  15 апреля
В Украину идет существенное потепление
13:22  15 апреля
В Ивано-Франковске врачи обнаружили паука в ухе пациентки
13:10  15 апреля
На Харьковщине мужчина полтора года прятал теще тещи, которую он жестоко убил
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2026, 16:55

Известный писатель из Луцка оказался за решеткой из-за поддержки РФ

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Волыни осудили писателя, поддерживавшего русскую агрессию. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщают "Новости Волыни", передает RegioNews.

По данным журналистов, писатель Сергей Бортников приговорен к заключению на шесть лет. 69-летний автор был известен тем, что писал юморески и детские повести. Теперь его обвиняли в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ.

Сторона обвинения отмечала, что сообщения с таким содержанием писатель посылал по электронной почте во время общения с друзьями, живущими в РФ. Кроме того, писателя подозревали в причастности к Волынскому отделению Союза писателей России.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ. В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд писатель
Все публикации »
Леся Литвинова
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »