Известный писатель из Луцка оказался за решеткой из-за поддержки РФ

Об этом сообщают "Новости Волыни", передает RegioNews.

По данным журналистов, писатель Сергей Бортников приговорен к заключению на шесть лет. 69-летний автор был известен тем, что писал юморески и детские повести. Теперь его обвиняли в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ.

Сторона обвинения отмечала, что сообщения с таким содержанием писатель посылал по электронной почте во время общения с друзьями, живущими в РФ. Кроме того, писателя подозревали в причастности к Волынскому отделению Союза писателей России.

