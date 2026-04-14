14 квітня 2026, 15:18

Депутат Херсонської міськради, який переїхав працювати на Тернопільщину, склав свої повноваження

14 квітня 2026, 15:18
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Зі складу Херсонської міськради вийшов Ігор Осауленко, тепер уже колишній депутат VIII скликання, член «Європейської солідарністі»

Як передає RegioNews, відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Підставою такого рішення стала особиста заява народного обранця.

Крім позбавлення депутатських повноважень Осауленка також вивели зі складу постійної комісії міськради з питань з питань гуманітарної політики, медицини, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, законності, депутатської діяльності, свободи слова та запобігання корупції. У цій комісії він був заступником голови.

Нагадаємо, у червні 2025 року Ігор Осауленко, який на той час ще був депутатом Херсонської міськради, повідомив, що працевлаштувався на Тернопільщині. Він став головним лікарем Кременецької лікарні. Перед цим він вивіз сім’ю з Херсона у Тернопільську область.

Як повідомлялось, посадовець із Херсонщини, який перейшов на бік РФ, досі отримує українську зарплату. Йдеться про Віталія Чернявського.

Херсон депутат Тернопільська область Херсонська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
