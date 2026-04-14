Депутат Херсонської міськради, який переїхав працювати на Тернопільщину, склав свої повноваження

Як передає RegioNews, відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Підставою такого рішення стала особиста заява народного обранця.

Крім позбавлення депутатських повноважень Осауленка також вивели зі складу постійної комісії міськради з питань з питань гуманітарної політики, медицини, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, законності, депутатської діяльності, свободи слова та запобігання корупції. У цій комісії він був заступником голови.

Нагадаємо, у червні 2025 року Ігор Осауленко, який на той час ще був депутатом Херсонської міськради, повідомив, що працевлаштувався на Тернопільщині. Він став головним лікарем Кременецької лікарні. Перед цим він вивіз сім’ю з Херсона у Тернопільську область.

Як повідомлялось, посадовець із Херсонщини, який перейшов на бік РФ, досі отримує українську зарплату. Йдеться про Віталія Чернявського.