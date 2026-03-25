Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Организаторы выдавали уничтожение здорового леса за санитарную чистку после пожаров от вражеских обстрелов. Государству нанесен ущерб на 7,9 млн грн.

Организовал схему руководитель местного лесоохотничьего хозяйства, он привлек лесничего и работницу профильного управления. Чтобы обойти экологические проверки, обязательные для участков свыше 1 гектара, фигуранты делили большую площадь леса на несколько мелких частей. Это позволяло получать разрешения по упрощенной процедуре без реальной оценки воздействия на окружающую среду.

Под видом уборки последствий атак в лесничестве незаконно срубили более 2 тысяч деревьев.

Руководителю предприятия и лесному сообщили о подозрении в незаконной порубке леса и превышении служебных полномочий. Работницу управления подозревают в пособничестве. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

