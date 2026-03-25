25 березня 2026, 10:40

На Херсонщині лісники під виглядом "наслідків обстрілів" вирубали дерев на 8 млн грн

25 березня 2026, 10:40
Фото: ДБР
Правоохоронці викрили схему незаконної вирубки дерев у Великоолександрівському лісництві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Організатори видавали знищення здорового лісу за "санітарну чистку" після пожеж від ворожих обстрілів. Державі завдано збитків на 7,9 млн грн.

Організував оборудку керівник місцевого лісомисливського господарства, залучивши лісничого та працівницю профільного управління. Щоб обійти екологічні перевірки, які обов'язкові для ділянок понад 1 гектар, фігуранти ділили велику площу лісу на кілька дрібних частин. Це дозволяло отримувати дозволи за спрощеною процедурою без реальної оцінки впливу на довкілля.

Під виглядом прибирання наслідків атак у лісництві незаконно зрубали понад 2 тисячі дерев.

Керівнику підприємства та лісничому повідомили про підозру в незаконній порубці лісу та перевищенні службових повноважень. Працівницю управління підозрюють у пособництві. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині оголосили підозру посадовцям лісгоспу, які підробляли документи, щоб рубати здорові дерева. За оцінками експертів, незаконна рубка могла завдати державі збитків на понад 1,8 млн грн.

Херсонська область вирубка вирубка дерев лісництво ліс обстріли ДБР
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
У Миколаєві шукають порушників, які вночі запустили салют на дитячому майданчику
25 березня 2026, 11:07
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника
25 березня 2026, 10:51
На Вінниччині після атаки РФ уже 18 постраждалих: двоє у важкому стані
25 березня 2026, 10:46
На Дніпропетровщині чоловік заради скарги на сусіда заявив про зґвалтування
25 березня 2026, 10:35
Понад 145 тисяч випадків грипу, ГРВІ та COVID-19: у яких областях найвищі показники
25 березня 2026, 10:20
На Волині викрили масштабну схему збуту фальшивого пального: вилучено понад 13 млн грн готівки
25 березня 2026, 10:19
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: у МВА показали наслідки
25 березня 2026, 10:03
На Київщині після атаки знеструмлено Славутич – 21 тис. людей без світла
25 березня 2026, 09:49
На Чернігівщині внаслідок російських атак пошкоджені приватні будинки
25 березня 2026, 09:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
