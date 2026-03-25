Організатори видавали знищення здорового лісу за "санітарну чистку" після пожеж від ворожих обстрілів. Державі завдано збитків на 7,9 млн грн.

Організував оборудку керівник місцевого лісомисливського господарства, залучивши лісничого та працівницю профільного управління. Щоб обійти екологічні перевірки, які обов'язкові для ділянок понад 1 гектар, фігуранти ділили велику площу лісу на кілька дрібних частин. Це дозволяло отримувати дозволи за спрощеною процедурою без реальної оцінки впливу на довкілля.

Під виглядом прибирання наслідків атак у лісництві незаконно зрубали понад 2 тисячі дерев.

Керівнику підприємства та лісничому повідомили про підозру в незаконній порубці лісу та перевищенні службових повноважень. Працівницю управління підозрюють у пособництві. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині оголосили підозру посадовцям лісгоспу, які підробляли документи, щоб рубати здорові дерева. За оцінками експертів, незаконна рубка могла завдати державі збитків на понад 1,8 млн грн.