Россияне ударили дроном по многоквартирному дому в Херсоне
Во вторник, 13 января, около 11:00 оккупанты атаковали беспилотником многоквартирный дом в Центральном районе Херсона
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
В результате вражеского удара поврежден фасад, балконы, выбиты окна и двери в квартирах.
Информации о пострадавших нет.
Последствия атаки и показания жителей дома – в видео.
Напомним, в результате российских обстрелов без электроснабжения остаются потребители в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.
