Россияне снова атаковали дронами Херсон, есть раненый
Российские военные атаковали с беспилотников Херсон
Как сообщает RegioNews, об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация.
Отмечается, что в Центральном районе Херсона в результате атаки российского беспилотника вечером, 16 мая, пострадал 28-летний мужчина.
"Около 18:00 российские войска снова атаковали Херсон с БпЛА. Во вражеский удар в Центральном районе попал 28-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму", - говорится в сообщении.
Напомним, российские военные сбросили взрывчатку на пенсионера в Херсонской области.
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