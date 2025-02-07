На Харьковщине в результате взрыва в доме погиб 10-летний мальчик
Трагедия произошла ночью 7 февраля в поселке Коротич Харьковского района Харьковщины
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В частном доме произошел подрыв неизвестного взрывоопасного предмета. В результате взрыва погиб 10-летний мальчик.
На месте происшествия работают правоохранители, выясняющие обстоятельства произошедшего.
Напомним, 2 февраля в городе Изюм у реки Северский Донец четыре человека подорвались на неустановленном боеприпасе. Возраст пострадавших мужчин – 35, 36, 40 и 51 год.
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