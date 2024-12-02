В одном из районов Херсона нет отопления из-за повреждений инфраструктуры
Из-за российских атак на инфраструктуру Херсона приостановлена подача тепла в части Корабельного района города
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
"В результате террористических атак российских оккупантов на критическую инфраструктуру и длительного отсутствия электроэнергии временно остановлена работа котельного оборудования для проведения неотложных аварийно-ремонтных работ", – говорится в сообщении.
Специалисты работают на местах, отопление планируют восстановить сегодня.
Напомним, 1 декабря российская армия сбросила взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе Херсона. В результате вражеской атаки три человека погибли, еще 11 местных жителей получили ранения. Среди погибших – волонтерка Римма Бараненко.