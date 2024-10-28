Оккупанты атаковали Донетчину авиабомбами: повреждена гражданская инфраструктура
Вчера, 27 октября, оккупационная армия РФ нанесла 2988 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов один мирный житель получил ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
Вчера оккупанты сосредоточили огонь на шести населенных пунктах: городах Константиновка, Мирноград, селах Малиновка, Марково, Алексеевка и Успеновка.
Российские захватчики повредили 45 гражданских объектов, из них 35 жилых домов.
"Успеновку россияне атаковали с артиллерии - ранили гражданского, повредили 6 частных домов", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки, 27 октября:
- По Константиновке войска РФ ударили шестью бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и артиллерией – разрушения получили многоквартирный и 10 частных домов, админздание, газопровод, электросети.
- На Мирноград враг сбросил авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК – повреждены шесть многоквартирных и 11 частных домов.
- В Маркове в результате бомбовой атаки повреждено учебное заведение.
- Кроме того, сегодня в 5 утра агрессор обстрелял Стародубовку и повредил два гражданских автомобиля.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, оккупанты убили двух женщин в Селидово на Донетчине и расстреляли авто. Правоохранители начали расследование.