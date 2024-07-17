Россияне ударили по Херсону: пострадала женщина

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Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, около 11:00 захватчики ударили по Херсону с временно оккупированного левого берега.

"В результате этого получила ранение женщина 1976 г.р. На момент атаки рашистов она находилась на улице. В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Ей диагностировали взрывную травму и обломочное ранение затылка. Женщина дообследуется", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов получили ранения семь человек.