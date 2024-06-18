В Херсонской области ВСУ сбили два российских ударных беспилотника

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За прошедшие сутки, 17 июня, подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили два беспилотника в небе над Херсонской областью. Речь идет о российских ударных дронах "Ланцет"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Юг".

"За минувшие сутки противовоздушной обороной Юга Украины в Херсонской области уничтожены два ударных беспилотника "Ланцет", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 июня силы противовоздушной обороны сбили все 10 ударных беспилотников типа Shahed-131/136, которыми Россия атаковала Украину.

Ранее сообщалось, что украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1230 российских оккупантов. Кроме того, воины ВСУ уничтожили 16 танков, 20 ББМ и 32 артсистемы захватчиков.