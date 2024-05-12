На Юге ПВО сбила пять российских БпЛА

иллюстративное фото: Воздушное командование "Восток"

В субботу, 11 мая, подразделения противовоздушной обороны сбили пять российских разведывательных БПЛА в Херсонской и Николаевской областях. Речь идет о вражеских дронах "ZALA" и "Орлан-10"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Юг".

Да, сразу четыре дрона ликвидировали в Херсонской области, еще один – в Николаевской.

"За прошедшие сутки, 11 мая 2024 года, подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 5 российских разведывательных БПЛА - 4 "ZALA" на Херсонщине и "Орлан-10" на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 12 мая, подразделения ПВО уничтожили российский беспилотник над Днепропетровщиной. Дрон приземлили в Павлоградском районе. Позже в Харьковской области сбили российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".